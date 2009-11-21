Скрипт рассылки новостей jquery+SwiftMailer+php

1. Для отправки сообщений использовать Swift Mailer http://swiftmailer.org/

2. Данные для отправки берутся из двух таблиц news+users *

3. Предусмотреть возможность паузы, после n-ого количества сообщени или n-ого количества секунд.

4. Индикатор рассылки см. изображение(можно использовать http://jqueryui.com/demos/progressbar/) + показать процесс рассылки (email+ заголовок новости)+ отображаются последние 10-15

записей, каждая последующая...

5. Внешний вид http://jazz.su/newsletters/newsletters.gif

6. таблицы user+news http://jazz.su/newsletters/

От вас цена и сроки.Возможно вы уже делали подобный скрипт и знаете нюансы, о которых я могу например и не догадываться.В этом случае к сроку и цене прибавьте ваши предложения)