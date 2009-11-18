Скрипт на ПХП

Доброго дня.

У меня на сайте joomla есть много исходящих прямых ссылок на файловые хостиги такие как, рапидшара, депозитфайл и другие - но есть проблема с точьки зрения поисковиков яндекса и гугла, ведь они за размещение ссылок на другие сайты отнимают у меня долю тиц и пр и отдают этим сайтам, соответственно мне это вообще неитересно, вот и нужен скрипт который будет както маскировать все исходящие ссылки, а в идеале если я перечислю все файл хостинги в список тхт файл все с новой строки тоесть какие ссылки скрипту шифровать или прятать непоказывать поисковикам но люди должны их видеть и мочь скачивать файлы по ним, скрипт должен инклюдиться в хаблон джумла сайта и при загрузке пользователем сайта или ботом поисковика както скриывать от поисковиков исходящие ссылки на файлхостинги из списка тхт файла, там будет такое назовем файл link.txt

в нем дудут файл хостинги которые нужно скрывать от поисковика

рапидшара.сом

депозитфайл.сом

и так далее какие я сам сюда занесу естественно на энгл языке это пример.

Просьба писать сроки, и ображаться людям которые уже такое делали и это работает.