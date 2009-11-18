Работа wordpress

Необходимо создать форум и подключить его к работающему интернет магазину. Сайт - happyhome.com.ua Техническими терминами просьба не "грузить", так как я не программист. Нужен хороший, работающий форум, с простым понятным интерфейсом, который в перспективе можно совершенствовать, с ...