Создание и подключение форума к интернет магазину

Веб-программированиеЗавершен6 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать форум и подключить его к работающему интернет магазину. Сайт - happyhome.com.ua

Техническими терминами просьба не "грузить", так как я не программист.

Нужен хороший, работающий форум, с простым понятным интерфейсом, который в перспективе можно совершенствовать, с хорошей системой защиты от спама.

14 лет назад
egorika
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
InKharkov
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
Всё выполнено отлично. Форум понравился. Работает быстро, качественно. Будем сотрудничать на постоянной основе. Один из лучших исполнителей, с кем мы работали.
Отличный заказчик! С такими людьми работать одно удовольствие! 1. Четко поставлена задача 2. Четкая оплата, даже раньше чем договаривались! 3. Общение и понимание супер, буду рад дальнейшему сотрудничеству...
  • Похожие заказы

  • Скрипт

    Необходимо под винду для парсинга поисковой статистики рамблера написать скриптик или же подобрать что-то из имеющегося вводим слово-прога выданное рамблерской статистикой за каждый месяц вносит в базу-далее идет анализ, отбираются повторяющиеся словосочетания в экселе или аксесе

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно написать несколько скриптов

    Необходимо написать несколько скриптов на РНР: - доделать и оформить регистрацию; - голосование-конкурс; - Размещение частных объявлений на сайте; и еще несколько небольших скриптов. Оплата по 10 $ за скрипт

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка сайта на Made Simple

    $105

    Разработка сайта стоматологии на CMS Made Simple. Почти все разделы – статичные страницы. Подробнее в ТЗ. Из особенностей – несколько флеш-элементов на сайте. Флеш уже изготавливается. От исполнителя требуется только верстка и сборка сайта на Made ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавление капчи в скрипт гостевой книги

    Нужно добавить капчу в гостевую книгу http://kino-doma.biz/gb Стандартная капча скрипта конфликтует со скриптом магазина, по этому не работает. Нужна капча такого же дизайна, как в исходнике Гостевой книги. Как вариант, предполагаю, что можно сделать поддомен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочная доделка сайта на оскоммерсе

    $100

    Нужен php-программер с большим опытом настройки оскоммерса. сайт karbuk.mass.hc.ru задачи в приаттаченом док-файле. красным выделены более срочные, светло-серым уже сделаные. работа срочная, поэтапная оплата вэбманями, яндексом и т.п. предоплата будет. портфолио по оскоммерсу и мысли по цене жду в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Презентацию электронного устройства сделать

    Необходимо сделать презентацию электронного устройства. В презентации будет текстовая инфа о преимуществах и сферах применения, фотки и видеоролики (всё это предоставим). Нужен некий интерфейс, где можно покликать и почитать/посмотреть. Распространяться презентация будет на CD/flashках и ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш открытка

    $500

    Необходима флэш открытка_приглаение нужен качественны флэш_можт интерактивный_для поздравления сортудников атобренда_ боджет можт варьироваться взависимости от тз_Само тз примерно дособирается к вечеру

    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переписать запросы скрипта под определенную бд

    Имеется PhP скрипт который парсит страницу статистики проголосовавших и добовляет записи в определенную таблицу, с ним работает второй скрипт в котором проблемма суть этого скрипта брать данны с таблицы и выдавать предмет в игре персанажу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад