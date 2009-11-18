Переписать запросы скрипта под определенную бд

Веб-программированиеЗавершен5 заявок199 просмотров
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Имеется PhP скрипт который парсит страницу статистики проголосовавших и добовляет записи в определенную таблицу, с ним работает второй скрипт в котором проблемма суть этого скрипта брать данны с таблицы и выдавать предмет в игре персанажу с ником проголосовавшего (Данный скрипт не находит персонажей так как написан под другую структуру базы данных, Необходимо переделать под мою базу данных)

14 лет назад
NiceDestroy
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
TheBuCeFaL
Денис 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделал отлично быстро качественно по данным вопросам только к нему!
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