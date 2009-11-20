Доделать RSS

http://kurylys-temir.kz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=1 http://kurylys-temir.kz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=1 видите там шт. а я хочу чтобы я мог менять на что угодно. там у каждого товара в виртумарт есть габариты, но при изменении сюда не выводится. то есть магазином возможность предусмотрена, но здесь ...