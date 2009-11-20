Доделать RSS

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки160 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне сделали RSS, но только в полной ленте не сделали полных статей, плохо сделали расположение RSS на сайте и не прописали в RSS категории.

Сайт: http://yousmi.by/

Работы буквально на час-второй.

Кто может?

14 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
k0sh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
7 дней
Отличная работа. Все четко по плану. В будущем если будут какие-то вопросы, то обязательно буду обращаться. Человек достаточно понимающий и быстро разбирающийся в том, что делает.
Замечательный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Было очень приятно совместно работать! Готов и жду дальнейшего сотрудничества!