Xml php + netcat

Требуется толковый инициативный программист на браузерную онлайн игру http://netassault.ru - это космическая онлайн стратегия по типу OGAME. Необходимо разработать один из модулей: 1. разработка экспедиции 2. добавление корабля для перевозки оборонительных сооружений 3. бой с инопланетянами 4. система артефактов 5. скин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спец по netcat а также знающий xml php.
Нужно доделать сайт
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