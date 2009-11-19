Добавление новых столбиков в таблицы PHP

Веб-программированиеЗавершен10 заявок311 просмотров
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Есть сайт, посвящённый футболу, построен он на PHP+MySQL, где PHP выражен через framework Code

Igniter в стиле MVC, а MySQL через интерфейс phpMyAdmin.

В нём есть база данный команд и состязаний.

На данный момент, все команды, что есть, считаются мальчишескими.

Теперь надо добавить девчонок.

Что требуется:

1) В раздел "Турниры" поставить столбик с именем Gender с возможностью выбора пола игроков.

2) В раздел "Рейтинг" поставить стоблики пола, плюс прописать формулу, которая будет искать привязку команды к клубу в базе данных и за счёт этого выдавать клубу очки.

3) В админке в разделе "турниры" сделать тоже самое, что и в 1м задании.

4) В админке для каждого конкретного турнира поставить дополнительное поле для пола игрока, плюс пропивсать всем мальчикам "Boys".

Подробное задание, плюс картинки для наглядности в приложении.

PHP
14 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Minoru
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
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