Добавление новых столбиков в таблицы PHP

Существующий лого, преобразовать в тематику-"новогодний карнавал" (с уклоном на венецианский карнавал), ну или иными словами,создать символ мероприятия(на основе существующего лого) посвещенного празднованию нового 2010 года в тематике -венецианский карнавал. Далее создать заставку 3-5 секунд, то ...
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Есть сайт, посвящённый футболу, построен он на PHP+MySQL, где PHP выражен через framework Code
Igniter в стиле MVC, а MySQL через интерфейс phpMyAdmin.
В нём есть база данный команд и состязаний.
На данный момент, все команды, что есть, считаются мальчишескими.
Теперь надо добавить девчонок.
Что требуется:
1) В раздел "Турниры" поставить столбик с именем Gender с возможностью выбора пола игроков.
2) В раздел "Рейтинг" поставить стоблики пола, плюс прописать формулу, которая будет искать привязку команды к клубу в базе данных и за счёт этого выдавать клубу очки.
3) В админке в разделе "турниры" сделать тоже самое, что и в 1м задании.
4) В админке для каждого конкретного турнира поставить дополнительное поле для пола игрока, плюс пропивсать всем мальчикам "Boys".
Подробное задание, плюс картинки для наглядности в приложении.
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