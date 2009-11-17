Проект игрового портала

Необходимо сделать портал на подобии games.mail.ru/mini.

Нужны только следующие игры:

Бильярд девятка

Русский бильярд

Снукер

Дурак подкидной

Дурак переводной

Нарды длинные

Нарды короткие

Шахматы

Шашки + поддавки

Обязательно нужна игра под названием "джокер" - если кто не знает ее правила я объясню уже после того как договоримся.

Также обязательное требование сайт должен быть на ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ (ЮТФ-8) (перевод я обеспечу) - вы должны сделать его на Русском и дать мне возможность перевода.

Прошу учесть что со временем придется добавлять игры ( естественно за доп плату)

Все остальное как на майл.ру

Выслашаю ваши цены, посмотрю работы.