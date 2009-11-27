Натянуть дизайн на ASPX

Веб-программированиеЗавершен5 заявок159 просмотров
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Нужно натянуть дизайн на ASPX.

Главная страница сайта: http://78.111.81.191/APC/Default.aspx

Для страховщиков: http://78.111.81.191/APC_vendor/Vendor.aspx

Login: test

Pass: Zq27Ljn4

Если нужен исходный код, сообщите.

Макет дизайна в приложении.

Этот дизайн будет у всех страниц.

Если кто-то готов сверстать+натянуть - укажите, пожалуйста.

Предложения скрыты.

От вас сроки и стоимость.

14 лет назад
timurShneider
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MasDen
Игорь 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Игорю за работу. Выполнил все быстро.
Очень порадовала работа с Тимуром. Достаточно образованный и веселый человек, даже просто приятно поговорить. Во время проекта никаких эксцессов не было, точно поставленное задание, без изменений во время работы, что очень приятно. Оплата была произведена в кратчайшие сроки, что тоже порадовало.