Натянуть дизайн на ASPX

Очень порадовала работа с Тимуром. Достаточно образованный и веселый человек, даже просто приятно поговорить. Во время проекта никаких эксцессов не было, точно поставленное задание, без изменений во время работы, что очень приятно. Оплата была произведена в кратчайшие сроки, что тоже порадовало.