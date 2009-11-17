Правка парсера

$50
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Необходимые разовые работы по настройкам/правкам имеющихся парсеров и цмс.

У разработчика сейчас, к сожалению, нет времени заниматься всем им написанным, потому ищу здесь.

В настоящее время нужно дописать парсер статистических данных под Яндекс, работы немного, но нужно сделать быстро.

14 лет назад
Accountant_rus
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад