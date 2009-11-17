Интегрировать PHPlist в админку сайта

Уважаемые коллеги, необходимо сделать e-mail рассылку по клиентам компании (не спам). E-mail база содержит порядка 37000 записей (но большинство повторяющихся, их нужно исключить, уникальных порядка 7000) . рассылка осуществляется Вашими ресурсами. В заявке укажите точную стоимость всей работы ...
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Необходимо вставить и отладить работу phplist в нашу рукописную админку сайта.
Ваши сроки и цены.
Спасибо.
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