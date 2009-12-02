Разработка тикет системы

Веб-программированиеЗавершен15 заявок396 просмотров
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Нужно реализовать небольшую тикет систему

Функционал:

Регистрация, возможность задать вопрос одной из групп пользователей или всем сразу(по умолчанию), возможность указать несколько ярлыков для вопросов (тегов)

Группы пользователей создаются в админке

Каждый пользователь должен иметь возможность - редактировать/удалять свой вопрос/ответ, закрыть свой вопрос.

Нужны разделы - "Мои вопросы", "Мои ответы", "Поиск" (по вопросам)

Возможность просмотра и редактирования своего профиля

Админка ( управление пользователями, группами, удаление вопросов, возможность просмотреть все вопросы от конкретного пользователя )

как пример - otvety.google.ru

Язык - только php, бд - mysql

Сроки - сжатые, всё выше описанное(или почти всё) нужно сделать до 1 декабря, потом будем дорабатывать до полноценной системы

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14 лет назад
sergey86
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
mymind
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$450
7 дней
Работа сделана на отлично! Реализовано больше функционала, чем предусматривалось проектом. Грамотно написанный код. Грамотная вёрстка. Я доволен, Спасибо!
Было приятно работать.
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