Разработка тикет системы

Имеется онлайн магазин, в описаниях товара должны быть видео ролики о продуктах. Нужна админка для закачки/обработки видео-роликов. Чтобы разные форматы обрабатывать можно было (avi, mpeg...). И флэш-плеер для публикации видео-роликов в описаниях продуктов. С возможностью настройки размера окна, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать небольшую тикет систему
Функционал:
Регистрация, возможность задать вопрос одной из групп пользователей или всем сразу(по умолчанию), возможность указать несколько ярлыков для вопросов (тегов)
Группы пользователей создаются в админке
Каждый пользователь должен иметь возможность - редактировать/удалять свой вопрос/ответ, закрыть свой вопрос.
Нужны разделы - "Мои вопросы", "Мои ответы", "Поиск" (по вопросам)
Возможность просмотра и редактирования своего профиля
Админка ( управление пользователями, группами, удаление вопросов, возможность просмотреть все вопросы от конкретного пользователя )
как пример - otvety.google.ru
Язык - только php, бд - mysql
Сроки - сжатые, всё выше описанное(или почти всё) нужно сделать до 1 декабря, потом будем дорабатывать до полноценной системы
Предлагайте цену, оставляйте контакты
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