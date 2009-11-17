Скрипт работы с биржей ссылок

Для начала зделать его рабочим. Потомучто пока при добавление авто. Оно неотображаетса при просмотре.Пока только при выводе нового объявления показывает только одно авто, последнее что добавлено. 1)Чтобы при поиске с сайта выводились для пользователя те марки ...