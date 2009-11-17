Скрипт работы с биржей ссылок

Имеется онлайн магазин, в описаниях товара должны быть видео ролики о продуктах. Нужна админка для закачки/обработки видео-роликов. Чтобы разные форматы обрабатывать можно было (avi, mpeg...). И флэш-плеер для публикации видео-роликов в описаниях продуктов. С возможностью настройки размера окна, ...
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