Флеш-плеер для сайта, закачка/обработка видео

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок315 просмотров
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Имеется онлайн магазин, в описаниях товара должны быть видео ролики о продуктах.

Нужна админка для закачки/обработки видео-роликов.

Чтобы разные форматы обрабатывать можно было (avi, mpeg...).

И флэш-плеер для публикации видео-роликов в описаниях продуктов. С возможностью настройки размера окна, качества видео и др. полезные фичи как на ютюбе.

ВАЖНО: Ролик должен грузиться потоково, т.е. по мере загрузки кадров.

Предыдущий "исполнитель" сделал так, что пока весь ролик не загрузится, его проигрывание не начинается. Что не приемлимо.

14 лет назад
m1
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
nickgray
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$200
5 дней
1. Сроки не держит. 2. Не обязателен. После получения всей суммы, выявился косяк в проделанной работе. На контакт не выходит, ни в аське, ни на письма не отвечает.
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