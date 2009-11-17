Флеш-плеер для сайта, закачка/обработка видео

Имеется онлайн магазин, в описаниях товара должны быть видео ролики о продуктах.

Нужна админка для закачки/обработки видео-роликов.

Чтобы разные форматы обрабатывать можно было (avi, mpeg...).

И флэш-плеер для публикации видео-роликов в описаниях продуктов. С возможностью настройки размера окна, качества видео и др. полезные фичи как на ютюбе.

ВАЖНО: Ролик должен грузиться потоково, т.е. по мере загрузки кадров.

Предыдущий "исполнитель" сделал так, что пока весь ролик не загрузится, его проигрывание не начинается. Что не приемлимо.