Требуеться регер орг.уа

Здравствуйте уважаемые колеги, возьникла проблема с написанием регера доменов орг.уа.

Кто может выполнить ету работу пишыте в ЛС. Если у кого есть такой скрпит, готов купить.

Что должен уметь скрипт:

- Домени регить по ключевым словам(тоесть есть список ключевых слов, а скрипт делает их транслит)

- Перед привязкой на хост проверять на занятость

- Скрипт должен самотоятельно привязывать домен на указаный пользователем хост

- Скрипт должен самостоятельно регить УНИАК

- Скрипт должен самостоятельно составлять заявку на регистрацию(с заданых пользователем почтовых серверов)

- Работа с прокси

Прошу указать сроки и цену