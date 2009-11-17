Требуеться регер орг.уа

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки107 просмотров
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Здравствуйте уважаемые колеги, возьникла проблема с написанием регера доменов орг.уа.

Кто может выполнить ету работу пишыте в ЛС. Если у кого есть такой скрпит, готов купить.

Что должен уметь скрипт:

- Домени регить по ключевым словам(тоесть есть список ключевых слов, а скрипт делает их транслит)

- Перед привязкой на хост проверять на занятость

- Скрипт должен самотоятельно привязывать домен на указаный пользователем хост

- Скрипт должен самостоятельно регить УНИАК

- Скрипт должен самостоятельно составлять заявку на регистрацию(с заданых пользователем почтовых серверов)

- Работа с прокси

Прошу указать сроки и цену

14 лет назад
rert5
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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