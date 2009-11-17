Система онлайн бекапа сайтов

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок585 просмотров
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Смысл примерно следующий

1. На защищаемый сайт устанавливается небольшой кусок кода (как счетчик), который остлеживает изменения защищаемых файлов

2. Сама система расположена на другом сервере и получает доступ к защищаемому сайту по ФТП/SFTP/SSH

3. Пользователь логинится в систему, выбирает директории и файлы, которые нужно защитить и по нажатию кнопки делает backup. Бекап хранится на нашем сервере.

4. Пользователь настраивает уведомления email/icq/ftp/http Уведомления высылаются если какие-то из защищаемых файлов были изменены. В течение N минут (настраиваемо, по умолчанию 15) пользователь должен подтвердить, что это он изменял файлы (email/icq/кнопка в админке)

5. Если пользователь не подтвердил то система сразу же автоматически восстанавливает файлы и пишет лог. Измененные файлы также сохраняются на сервере в отдельную папку.

6. Пользователь всегда может просмотреть все выполненные операции и откатить их обратно.

7. Срок хранения файлов на сервере - настраивается, по умолчанию 1 год. После этого файлы удаляются

14 лет назад
gandalf80
Вениамин 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва
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