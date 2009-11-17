Система онлайн бекапа сайтов

Нужен архив с примером динамический select (MySQL PHP) с отображением ранее выбраных option Форма: 2 селекта (Первый обычный,второй с множественным выбором) кнопка "отправить" Жду предложения по цене
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смысл примерно следующий
1. На защищаемый сайт устанавливается небольшой кусок кода (как счетчик), который остлеживает изменения защищаемых файлов
2. Сама система расположена на другом сервере и получает доступ к защищаемому сайту по ФТП/SFTP/SSH
3. Пользователь логинится в систему, выбирает директории и файлы, которые нужно защитить и по нажатию кнопки делает backup. Бекап хранится на нашем сервере.
4. Пользователь настраивает уведомления email/icq/ftp/http Уведомления высылаются если какие-то из защищаемых файлов были изменены. В течение N минут (настраиваемо, по умолчанию 15) пользователь должен подтвердить, что это он изменял файлы (email/icq/кнопка в админке)
5. Если пользователь не подтвердил то система сразу же автоматически восстанавливает файлы и пишет лог. Измененные файлы также сохраняются на сервере в отдельную папку.
6. Пользователь всегда может просмотреть все выполненные операции и откатить их обратно.
7. Срок хранения файлов на сервере - настраивается, по умолчанию 1 год. После этого файлы удаляются
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