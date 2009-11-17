Создание системы поиска и подбора товара

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка181 просмотр
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Добрый день.

Имеется рабочий сайт. На нём реализован механизм поиска и подбора товара – но он работает криво. Необходимо создать новый механизм. ТЗ во вложении.

Оплата возможна только по договору по безналичному расчёту.

Бюджет и сроки – обсуждаемо.

14 лет назад
deflord
Россия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад