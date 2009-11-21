Создание аналога движка сайта heroeswm.ru

http://mamba.ru/ примерно как этот.
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Здравствуйте!
Мне нужен рабочий аналог движка сайта heroeswm.ru.
Жду предложений.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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