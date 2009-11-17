Тема для вордпресса

Есть сайт с некоторой версткой. На сайт был добавлен wordpress для размещения статей. Нужно сделать тему для вордпресса, чтобы блог выглядел также как и сайт.

Вордпресс 2.8.6-ru_RU, стандартная инсталляция без каких-либо доработок. Тему нужно сделать так, чтобы картинки и стили не дублировались в файловой системе. Также в тему нужно заинклюдить шапку сайта и левую навигационную панель, футер.

Исполнителей без опыта создания тем для вордпресс просьба не беспокоить. В личку убедительная просьба не писать, а оставлять предложения с указанием срока и ценой здесь.