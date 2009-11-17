Тема для вордпресса

Веб-программированиеЗавершен7 заявок187 просмотров
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Есть сайт с некоторой версткой. На сайт был добавлен wordpress для размещения статей. Нужно сделать тему для вордпресса, чтобы блог выглядел также как и сайт.

Вордпресс 2.8.6-ru_RU, стандартная инсталляция без каких-либо доработок. Тему нужно сделать так, чтобы картинки и стили не дублировались в файловой системе. Также в тему нужно заинклюдить шапку сайта и левую навигационную панель, футер.

Исполнителей без опыта создания тем для вордпресс просьба не беспокоить. В личку убедительная просьба не писать, а оставлять предложения с указанием срока и ценой здесь.

14 лет назад
Seveneight
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
timuridus
Тимур 
42 годаУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Спасибо, Тимуру. Сделал всё быстрее, чем ожидалось. К качеству тоже претензий нет. Будет работа по вордпрессу, обращусь к нему.
Грамотный и порядочный заказчик, расплатился сразу. Правильно ставит задачу и помогает информацией. Рекомендую.
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