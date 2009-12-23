Модуль на движок DLE

Нуждаюсь в небольшой доработке. Требуется доработать систему расчёта скидок более гибко к привязке категории. Работы очень мало для знающего человека. ТЗ с рисунком прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен модуль для подключения к движку DLE. У пользователя должен быть баланс с начислениями за приведенных рефералов.
Но реф ссылка должна быть у всех обсалютно. просто начисления должны поступать после того как пользователь перейдет на 1 уровень. Всего 10 уровней. На 0 уровне деньги за рефералов идут админу или выше стоящему пользователю, это без разницы.
1 уровень 1 рубль пользователь получает 50% - 50% админ или выше стоящий пользователь
2 уровень 10 рублей пользователь получает 70% -30% админ или выше стоящий пользователь
3 уровень 100 рублей пользователь получает 100%
4 уровень 200 рублей пользователь получает 100%
5 уровень 400 рублей пользователь получает 100%
6 уровень 800 рублей пользователь получает 100%
7 уровень 1500 рублей пользователь получает 100%
8 уровень 3000 рублей пользователь получает 100%
9 уровень 6000 рублей пользователь получает 100%
10 уровень 12000 рублей пользователь получает 100% от реферала.
Покупать уровни не надо, все должно быть автоматически, набирается 1 рубль автоматом получает 1 уровень, деньги уходят высе стоящему. на балансе остается 0, как только набирается следующая сумма 10 рублей автоматом получает 2 уровень, деньги уходят и ....
Начисления идут со всех уровней в одну казну, не важно какого уровня рефералы, все идет в кучу.
Регистрация бесплатная, но после регистрации человек будет на нулевом уровне пока не пополнит баланс хотябы на 1 рубль.
При получении последнего уровня 10 деньги просто копятся, а у партнера появляется возможность заказывать тот или иной товар из списка. Список должен пополнятся админом при необходимости, пользователь должен видеть количество купленных им товаров по наименованию. один из товаров может быть: возможность заказать выплату с комиссией 30% ( если можно то комиссия должна выставлятся из админки).
При заказе товара должна отправлятся форма с названием, логином заказчика, ID заказчика и контактной информацией.
Пополнение баланса как можно большим количеством вариантов, ну минимум веб моней( сертификат продавца будет).
В профиле и комментариях должен показываться уровень на котором партнер.
Не обязательно, но если будет возможность начислять оплату определенным группам за новости и коментарии, будет еще лучше! Определенной группе можно сделать начисления по времени, тоесть ежедневные начисления и если будет два счета, для партнерки и прочих начислений с возможностью с прочих начислений передавать деньги на партнерский счет будет еще лучше. Прочие начисления должны быть для вывода при заказе после набора минимума. но это не так важно.
Планируется дальнейшее развитие проекта и заказ прочих доработак, поэтому сотрудничество будет долгим.
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Для работающего на движке Magento интернет-магазина требуется изменение вида формы оформления заказа (checkout) в более упрощенный вариант: - ФИО - Адрес доставки - Телефон - E-mail - Способ доставки - Дополнительная информация - Купон ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создание движка для сайта на подобии cian.ru. С небольшими отличиями. Дизайн готов. Один нюанс - требуется также скрипт (парсер), который позволит изначально перекачать базу данных с другого сайта и регулярно её обновлять с него, ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Функции: 1) для собственного использования - без особых юзебильных фич 2) возможность создавать рассылки в виде "серий писем" - каждому новому подписчику приходит письмо с серии под номером №1 3) возможность задавать график (каждый день, через день или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Есть ряд правок по интернет магазину. Задание будет выслано адекватным исполнителям. Отписывайтесь. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется база данных ноутбуков с параметрами. Требуется, чтобы посетитель сайта, выбрав нужные параметры, получил список подходящих ноутбуков. Все это должно происходить без перезагрузки страницы, т.е. либо JS (Ajax) либо Флэш AS Выбор параметров происходит в несколько этапов, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Ищу хорошего flash аниматора для долгосрочного сотрудничества по созданию рекламных роликов (по суте баннеров, только 1024х768) на проектной основе. Постоянные объемы. Примеры роликов и ТЗ НУЖНО СКОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ В НОВОЕ ОКНО БРАУЗЕРА ИНАЧЕ ВОЗНИКАЮ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ С FIREWALL http://olegfilimonov.com/35.zip ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Приглашаем специалистов по флэш! Требуется разработать флэш-программу "Гадание" для нашего сайта. Сценарий вышлю по запросу. От вас требуется указать бюджет за который вы согласитесь сделать это. Пример реализации: http://www.youm.ru/guan_in.html Контакты: ICQ: 309373692 +38063(1681525) E-mail: [email protected]Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищется человек, который работал с бесплатными движками социальных сетей. Задача подобрать какой-либо готовый двиг и переделать его под мои нужды. В общих чертах нужно следующее: 1. Будет социальная сеть университета. 2. Необходима максимальная динамичность (фоновые загрузки, аля вконтакте). 3. Основные ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $200
Поставить сайт на новый движок, который позволил бы: I. Разнести информацию по разным разделам в разном оформлении (вся вёрстка есть). II. Доступ к админке под разными логинами с разными правами. Главный админ раздаёт права доступа, ставя ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад