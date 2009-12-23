Модуль на движок DLE

Мне нужен модуль для подключения к движку DLE. У пользователя должен быть баланс с начислениями за приведенных рефералов.

Но реф ссылка должна быть у всех обсалютно. просто начисления должны поступать после того как пользователь перейдет на 1 уровень. Всего 10 уровней. На 0 уровне деньги за рефералов идут админу или выше стоящему пользователю, это без разницы.

1 уровень 1 рубль пользователь получает 50% - 50% админ или выше стоящий пользователь

2 уровень 10 рублей пользователь получает 70% -30% админ или выше стоящий пользователь

3 уровень 100 рублей пользователь получает 100%

4 уровень 200 рублей пользователь получает 100%

5 уровень 400 рублей пользователь получает 100%

6 уровень 800 рублей пользователь получает 100%

7 уровень 1500 рублей пользователь получает 100%

8 уровень 3000 рублей пользователь получает 100%

9 уровень 6000 рублей пользователь получает 100%

10 уровень 12000 рублей пользователь получает 100% от реферала.

Покупать уровни не надо, все должно быть автоматически, набирается 1 рубль автоматом получает 1 уровень, деньги уходят высе стоящему. на балансе остается 0, как только набирается следующая сумма 10 рублей автоматом получает 2 уровень, деньги уходят и ....

Начисления идут со всех уровней в одну казну, не важно какого уровня рефералы, все идет в кучу.

Регистрация бесплатная, но после регистрации человек будет на нулевом уровне пока не пополнит баланс хотябы на 1 рубль.

При получении последнего уровня 10 деньги просто копятся, а у партнера появляется возможность заказывать тот или иной товар из списка. Список должен пополнятся админом при необходимости, пользователь должен видеть количество купленных им товаров по наименованию. один из товаров может быть: возможность заказать выплату с комиссией 30% ( если можно то комиссия должна выставлятся из админки).

При заказе товара должна отправлятся форма с названием, логином заказчика, ID заказчика и контактной информацией.

Пополнение баланса как можно большим количеством вариантов, ну минимум веб моней( сертификат продавца будет).

В профиле и комментариях должен показываться уровень на котором партнер.

Не обязательно, но если будет возможность начислять оплату определенным группам за новости и коментарии, будет еще лучше! Определенной группе можно сделать начисления по времени, тоесть ежедневные начисления и если будет два счета, для партнерки и прочих начислений с возможностью с прочих начислений передавать деньги на партнерский счет будет еще лучше. Прочие начисления должны быть для вывода при заказе после набора минимума. но это не так важно.

Планируется дальнейшее развитие проекта и заказ прочих доработак, поэтому сотрудничество будет долгим.