Требуется разработать флеш-программу "Гадание"

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок207 просмотров
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Приглашаем специалистов по флэш!

Требуется разработать флэш-программу "Гадание" для нашего сайта.

Сценарий вышлю по запросу.

От вас требуется указать бюджет за который вы согласитесь сделать это.

Пример реализации: http://www.youm.ru/guan_in.html

Контакты:

ICQ: 309373692

+38063(1681525)

E-mail: [email protected]

14 лет назад
Decu
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
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