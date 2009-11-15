Требуется разработать флеш-программу "Гадание"

Есть готовый граббер на сайте http://onkuno.ru/news/v_adu_in_hell_2003/2009-11-15-3944 Сегодня перестал работать. Причина изменение алгоритма работы сайта intv. нужно подправить или написать новый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем специалистов по флэш!
Требуется разработать флэш-программу "Гадание" для нашего сайта.
Сценарий вышлю по запросу.
От вас требуется указать бюджет за который вы согласитесь сделать это.
Пример реализации: http://www.youm.ru/guan_in.html
Контакты:
ICQ: 309373692
+38063(1681525)
E-mail: [email protected]
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