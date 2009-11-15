Сложная задача для сайта по продаже жалюзи

Есть готовый граббер на сайте http://onkuno.ru/news/v_adu_in_hell_2003/2009-11-15-3944 Сегодня перестал работать. Причина изменение алгоритма работы сайта intv. нужно подправить или написать новый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Попытаюсь описать функционал, который нужен для сайта фирмы по продаже жалюзи.
Задумка такова - сделать такую возможность, чтобы посетители/клиенты могли загружать фото своего интерьера на сайт и прямо в режиме онлайн навешивать/менять по своему усмотрению различные виды жалюзи на окно, с разными цветовыми оттенками, чтобы посмотреть как это все будет выглядеть.
Понятия не имею с помощью каких технических средств это можно реализовать и вообще можно ли эту идею воплотить в реальность.
Надеюсь, что найдется гений.
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