Сложная задача для сайта по продаже жалюзи

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок239 просмотров
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Здравствуйте!

Попытаюсь описать функционал, который нужен для сайта фирмы по продаже жалюзи.

Задумка такова - сделать такую возможность, чтобы посетители/клиенты могли загружать фото своего интерьера на сайт и прямо в режиме онлайн навешивать/менять по своему усмотрению различные виды жалюзи на окно, с разными цветовыми оттенками, чтобы посмотреть как это все будет выглядеть.

Понятия не имею с помощью каких технических средств это можно реализовать и вообще можно ли эту идею воплотить в реальность.

Надеюсь, что найдется гений.

14 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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