Сложная задача для сайта по продаже жалюзи

Здравствуйте!

Попытаюсь описать функционал, который нужен для сайта фирмы по продаже жалюзи.

Задумка такова - сделать такую возможность, чтобы посетители/клиенты могли загружать фото своего интерьера на сайт и прямо в режиме онлайн навешивать/менять по своему усмотрению различные виды жалюзи на окно, с разными цветовыми оттенками, чтобы посмотреть как это все будет выглядеть.

Понятия не имею с помощью каких технических средств это можно реализовать и вообще можно ли эту идею воплотить в реальность.

Надеюсь, что найдется гений.