Мелкие доделки сайта на Drupal 5.10

Требуется создать флешевую версию данного сайта www.papa-carlo.com.ua с уклоном на каталог продукции. Остальные разделы не интересуют. Исходники и т.д. и т.п. в наличии имеются. Желательно человек из Харькова для личной встречи. Предлагайте цену и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо осуществить некоторые усовершенствования сайта на друпале, сайт: bizguru.ru.
1. В форме добавления статьи поменять кнопки: «Отправить» и «Просмотреть» местами, т.е. сначала: «Добавить», а далее уже кнопка «Просмотреть». И увеличить расстояние между ними. Если это конечно возможно, слышал, что там одна функция работает со всеми формами…
Если сложно это реализовать, то можно пропустить этот пункт.
2. Под каждой полной статьей выводить заголовок: «Другие статьи раздела» и под ним список из 10 ссылок на другие статьи из того же раздела.
3. Если для раздела статей есть блок, который отображается в начале раздела (вверху страницы) и у блока есть заголовок, то отображать заголовок этого блока в TITLE страницы и вверху страницы (вместо названия раздела). Пример раздела с блоком текста в начале ( у блока сейчас не указан заголовок): bizguru.ru/taxonomy/term/5 – в данном случае, если у блока указать заголовок, нужно выводить его вместо названия раздела: «Идеи бизнеса».
4. Перенести строку с указанием конкурса, в котором участвует статья вниз страницы – после текста статьи. Пример такой статьи: bizguru.ru/node/200
Версия друпал - 5.10, обновлять ее не собираюсь, т.к. уже сделано немало усовершенствований.
Работу представляю так: я выдаю вам скрипты, которые вам нужно изменить, вы их изменяете и высылаете мне.
Доступ ко всему сайту и тем более по ftp – не даю.
Слушаю ваши предложения с ценой и сроком здесь (в личку не пишите).
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