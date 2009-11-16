Форум на PHPBB внесение правок

Уважаемые фрилансеры!

Есть портал tuningguide.ru и soundrepublic.ru

Оба портала выполнены нашей студией.

Порталы уже запущены и в работе. Необходимо внести некоторые правки по форуму.

Правки:

1. Нет возможности удалить посты пользователей в форуме (пояснение - Нет возможности редактировать сообщения пользователями, которым администратор дал права по управлению форумом.) (в приложении картинка, надо сделать что-нибудь подобное на tuningguide. На саунде есть ссылка на форуме — Модераторский раздел. Надо такую-же сделать на тюнинге.)

Ссылка выделена в прямоугольнике. Модераторский раздел позволяет работать с каждым конкретным сообщением. Через админку можно работать только с разделами.

Надо сделать как на SoundRepublic.Ru

2.http://forum.soundrepublic.ru/blog/Anonymous/index_b-123.html

Пояснения — убрать возможность Анонимам добавлять записи в блог!!!

Ссылка выше — наглядный пример того как бот анонимно добавляет запись в блог.

3. В приложении скрины ...это надо поправить.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Требования:

-чёткое понимание того, за что вы берётесь

- необходимые навыки для выполнения проектов

Если вы хотите в дальнейшем сотрудничать:

- хороший опыт (PHP+MySQL, знание CSS, HTML)

- важно - знание CMS Koobi, но не обязательно, научим.

Знания других cms приветствуется (Joomla, битрикс).

Быстрая обучаемость, адекватность и порядочность.

Оставлять предложения ТОЛЬКО ТУТ!

Подробности будут обсуждаться уже с выбранным нами кандидатом.