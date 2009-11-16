Скрипт сайта знакомств

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Необходимо написать простенький скрипт по функционалу сайта http://odnotrahniki.com/ и спарсить все картинки - фото и превью видео, разложив все по папкам. Скрипт должен работать с текстовой бд - хранение имени и возраста, описания, ориентации, которые также необходимо спарсить с сайта, привязав к своему ID. Также необходимо привязать определение города по айпи.

14 лет назад
DeltaFan
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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