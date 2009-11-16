Задание по CMS Magento

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1) НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ РАСШИРЕНИЕ ПОД CMS MAGENTO, СУТЬ КОТОРОГО СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ВЕРХНЮЮ НАВИГАЦИЮ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА ТЕ ПУНКТЫ МЕНЮ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ЗАКАЗЧИКУ.
а) Нужно, чтобы каждый пункт меню имел свой цвет и задний фон выпадающего меню соответствовал цвету родительского пункта. (пример: www.maximus.ru вверху)
2) Создать вертикальный выпадающий каталог товаров в левом сайдбаре, следуюего вида:
Категория(без ссылки)> Подкатегория(как ссылка)> Товар(как сслыка)
Телефоны> Nokia> Nokia8800
(пример: www.maximus.ru слева КАТАЛОГ ТОВАРОВ)
а) При наведении курсора на категории, нужно, чтобы они менялись на разные цвета.
(пример: www.maximus.ru слева)
б) Необходимо интегрировать каталог с Magento, чтобы при добавлении товара в администаторской части сайта, товар автоматически появлялся и в каталоге.
в) Нужно, чтобы расширение не изменяло/заменяло системные файлы cms Magento, чтобы обновления движка не вызывало трудностей.
г) Также необходимо, чтобы была возможность размещать каталог на статичных страницах.
3) На сайте установлено расширение Mxperts – Jquery и Mxperts – Jquerytools.
Сайт на котором все надо сделать www.iboltun.ru
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