Задание по CMS Magento

1) НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ РАСШИРЕНИЕ ПОД CMS MAGENTO, СУТЬ КОТОРОГО СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ВЕРХНЮЮ НАВИГАЦИЮ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА ТЕ ПУНКТЫ МЕНЮ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ЗАКАЗЧИКУ.

а) Нужно, чтобы каждый пункт меню имел свой цвет и задний фон выпадающего меню соответствовал цвету родительского пункта. (пример: www.maximus.ru вверху)

2) Создать вертикальный выпадающий каталог товаров в левом сайдбаре, следуюего вида:

Категория(без ссылки)> Подкатегория(как ссылка)> Товар(как сслыка)

Телефоны> Nokia> Nokia8800

(пример: www.maximus.ru слева КАТАЛОГ ТОВАРОВ)

а) При наведении курсора на категории, нужно, чтобы они менялись на разные цвета.

(пример: www.maximus.ru слева)

б) Необходимо интегрировать каталог с Magento, чтобы при добавлении товара в администаторской части сайта, товар автоматически появлялся и в каталоге.

в) Нужно, чтобы расширение не изменяло/заменяло системные файлы cms Magento, чтобы обновления движка не вызывало трудностей.

г) Также необходимо, чтобы была возможность размещать каталог на статичных страницах.

3) На сайте установлено расширение Mxperts – Jquery и Mxperts – Jquerytools.

Сайт на котором все надо сделать www.iboltun.ru