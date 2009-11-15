Доработки для интернет-магазина

Нужно внести исправления и доработки:

1. в админке есть переключение делать скидку на все товары скажем 10%, всё работает, кроме каталога производителей (он недавно написан, и в нём цены не изменяются в зависимости от скидки)

получается на одни и те же товары разная цена выходит, если в обычном каталоге смотреть она ниже будет чем в каталоге производителей, нужно это поправить, чтобы скидка действовала везде.

2. исправить текстовый редактор, так как после нажатия сохранить текст в определённый тег добавляются лишние символы и количество их возрастает при каждом новом сохранении, в общем нужно проверить чтобы при сохранении всё корректно работало.

3. Сделать раздел распродаж, например если в товаре есть старая и новая цена (старая перечёркнута а новая рядом) то такие товары автоматом дублируются в этот раздел.

4. помочь установить Olarc ( www.olark.com ) консультант, например как тут при загрузке страницы появляется снизу справа 70sale.ru/index.php?produ..

движок на phpshop

пишите срок и цену.