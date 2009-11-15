Установить модуль для Joomla 1.5

Имеется самодельный магазин mp3 и avi файлов. надо переделать на midi файлы, mp3 и avi убрать. Файлы хранятся в отдельной директории, база обновляется исходя из наличия в этой директории, поддиректорий и файлов. Нужно сделать, чтобы скрипт сканировал ...
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Проблема с установкой Компонента Jvehikles для joomja 1.5 , не выводит картинку.
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