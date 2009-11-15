Задачи для программиста на Zend Framework

Ищется программист для работы с сайтом www.accountants.ru/ на Zend Framework.

Задачи:

1. Мелкие доработки на сайте (см. прикрепленный файл)

2. Создание админки и билинга (2-м этапом)

Требования:

1. высокий клиентский сервис, готовность обсуждать с заказчик оптимальные решения по функционалу, обсуждение и совместная подготовка ТЗ

2. наличие опыта работы с Zend Framework и заготовок для разработки

3. Вся работа оценивается в трудочасах, при отклике обязательно указать трудозатраты по первым задачам и стоимость трудочаса