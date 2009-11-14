Flex (Actionscript) - визуальный редактор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки202 просмотра
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Требуется разработать 2 компонента (mxml):

1. Визуальный редактор html на основе RichTextEditor - чутьчуть докрутить.

Надо убрать из него выбор шрифта, цвета, выравнивания, добавить кнопку вставки изображения (кнопка вызывает второй компонент, который описан ниже), переключение html|wysiwyg, установку якоря в html

Кроме этого, при клике на изображении внутри визуального редактора должна быть возможность попасть на второй контрол (варианты: дополнительная кнопка в редакторе становится активной/контекстное меню/ваше предложение)

2. Загрузка и редактирование изображения

Должна быть возможность загрузки одной картинки на сервер, просмотр её, обрезка (crop), повороты (влево, вправо, вверх ногами). Редактирование должно происходить в Actionscript, после чего картинка отправляется на сервер обратно.

Для обмена с сервером будет использоваться отдельный класс, методы которого будут согласованы с исполнителем (разработка наша)

Указывайте сроки, бюджет.

14 лет назад
it-romance
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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