Задача для специалиста по JS

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок321 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://administer.predictive.self-healing.solaristutorial.net/ не показывается ролик

Сайт полностью статичный

Ваша - понять почему неработает ролик и какие изменения надо сделать в js коде чтоб он заработал

14 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexdrv
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Мастер своего дела - помог исправить ошибку и расписал все по пунктам, как что работает Очень рекомендую!
Замечательный заказчик. По завершению работы дал несколько простеньких минутных заданий за дополнительную плату и в итоге заплатил 600р.
  • Похожие заказы

  • Проект на Java

    Нужно доработать Java Applet (3D-мoделиpование шкафа). Нужен только профессионал высочайшего класса, кому попало точно не дам этот проект. 1) У вас должны быть хорошие отзывы, вы должны показать примеры своих работ на java и доказать, что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внедрить дизайн в shop script

    Нужен человек который быстро и качественно внедрит дизайн sc Огромный плюс если можно будет с человеком общаться с помощью skype&amp;icq Условия: наличия портфолио и от 2 положительных отзывах в идентичной работе. Оплата строго в wmr Бюджет 1500р

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать php скрипты

    Нужно написать 5 php скриптов, не то чтобы написать, просто нужно перевести русский язык в php. Т.е. я написал все условия, циклы и т.п. не на языке программирования, а на разговорном языке. С моими знаниями ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать информационный портал.

    Необходимо создать информационно развлекательный портал: По сложности, функциональности как: i.ua a.ua ukr.net online.ua http://wday.ru/ Сервисы которые необходимо реализовать: Online – TV Online –FM Веб.камеры - МИР Телепрограмма Знаменитости Эзотерика Новости Игры,мульты флеш Online переводчик СМС –( на русские, украинские операторы и некоторые Европейские.) Курс валют Погода» крупные города ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь в простом slide эффекте Jquery

    Нужно на Jquery написать простой скрипт 1. Разворачивание div блока вниз slidedown эффектом при наведении мышкой. 2. Сворачивание блока обратно когда мышка вышла за пределы блока. 3. При загрузки страницы блок должен быть по умолчанию свернут Пример 3 блоков ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Привлечение/распределение средств ПАММ-счета

    Требуется написать скрипт для сайта по привлечению/распределению средств памм-счетов. Вкратце: существуют несколько ПАММ-счетов на форекс под упралением МТС, с помощью сайта привлекаются средства(инвесторы) и распределяются там же. Нужен только скрипт (верстка и дизайн свои). ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка DLE 8.2

    Здравствуйте! Требуется сделать несколько поправок в движке DLE и доработать пару хаков/модулей. У кого есть свободное время и опыт с этим движком - оставляйте контакты. Спасибо.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад