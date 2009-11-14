Доработка DLE 8.2

Даже не знаю что сказать... У меня только положительные эмоции :)) Очень доволен работой Алексея! Человек адекватный, ответственный и приятный в общении. Что касается работы, то она была выполнена довольно быстро и что самое главное - качественно! Без лишних вопросов! Рекомендую Алексея, как отличного программиста и человека ;) Удачи в делах !