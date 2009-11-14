Приватный для KasFID

Необходимо создать приложение для сайта vkontakte.ru Функционал: отображение афиши московских ночных клубов, сама афиша будет браться через rss определенного сайта (можно и другим способом, это как лучше, дешевле и удобнее для приложения) Примерное оформление есть в psd. В ...