Сделать счетчик

Парсер форума (с выбором постов) на любом языке возможность: 1) создание новых постов 2) добавление новых постов в старые темы 3) редактирование старых сообщений 4) выставление любой даты для каждого сообщения 5) универсальный постер (вставляю перетаскиванием картинки,копирую и вставляютекст, название темы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать статистику сайта. Т.е есть сайт в нем есть предприятия, товары, статьи, объявления и т.д Нужно сделать так чтоб был счетчик сколько всего в каталоге.
Например:
Компании - 750
Товары - 200
Объявлений - 150
Статей - 300
Ну и если добавили компанию или товар и т.д. то естественно и в счетчике увеличивается число.
В общем чтоб это счетчик подсчитывал количество компаний, товаров и т.д
Сделать нужно на сайте www.ukr-firma.com Движок друпал.
- Похожие заказы
- $25Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно спарсить домены со страницы, по сути нужно просто составить регулярку на пхп , остальной код естьЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо написать на php скрипт проверки аськи на инвиз, как на сайте inviznet.ru. Скрипт должен отправлять специальный пакет на icq клиент, а не работать по web статусу icq.com, т.е нужна работоспобность при глобальном инвизе. Нужен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн в формате фотошоп (архив) и сверстанный,надо прикрутить его к движку шопскрипт вебасист.знание шоп-скрипта обязательно. и возможна постоянная работа по доработкам магазина.Завершен14 лет назад
Требуется постоянный апгрейд Битрикса.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработка загрузки цен поставщиков в магазин на системе WebAsyst. - МОДУЛЬ Есть большое кол. поставщиков, прайсы в .xls, у каждого поставщика могут быть разные цены на один и тот же товар. Нужно: Задача 1. Поставищики-цены(наценка) Задача 2. Загрузка прайсов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен скрипт XML-экспорта данных с сайта, построенного на основе cms 4images. Есть чёткие требования к экспортируемым данным и оформлению. Жду предложения со сроками и примерной ценой вопроса.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт для работы с ftp согласно задданному алгоритму. Требования: - язык скрипта php, perl - база данных mysql - хорошее представление о работе ftp PS: выбранному соискателю вышлю более подробное ТЗВеб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
Адаптация модуля галереи http://oziogallery.joomla.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10&lang=en требуеться чтоб в каждом разделе галерея отображала присущие этому разделу материалы (разделы в меню слево сайта www.beta-test.su)Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
С сайта http://www.readywork.ru/ берем рубрикатор с некоторыми поправками 1.Рядом с каждым пунктом писать кол-во работ в рубрике 2. не все сразу работы на страницу. Возможность выбирать по скольку работ показывать на странице 3.Сотрировка ( Наименование по алфавиту, года ...Закрыт14 лет назад