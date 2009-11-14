Сделать счетчик

Нужно сделать статистику сайта. Т.е есть сайт в нем есть предприятия, товары, статьи, объявления и т.д Нужно сделать так чтоб был счетчик сколько всего в каталоге.

Например:

Компании - 750

Товары - 200

Объявлений - 150

Статей - 300

Ну и если добавили компанию или товар и т.д. то естественно и в счетчике увеличивается число.

В общем чтоб это счетчик подсчитывал количество компаний, товаров и т.д

Сделать нужно на сайте www.ukr-firma.com Движок друпал.