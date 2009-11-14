Доработка WebAsyst

Доработка загрузки цен поставщиков в магазин на системе WebAsyst. - МОДУЛЬ

Есть большое кол. поставщиков, прайсы в .xls, у каждого поставщика могут быть разные цены на один и тот же товар.

Нужно:

Задача 1. Поставищики-цены(наценка)

Задача 2. Загрузка прайсов поставщиков(Импорт прайс-листа), привязка товаров(создание синонемов-алиасов)

Задача 3. Символы определяющие наличие товара.

Подробнее о статусах товаров лично каждому.

Весь смысл в том чтоб сделать привязку товара с прайсов к товару в БД магазина и в зависимости от цены поставщика+наценка, вывести наименьшую среди всех и предоставить эту цену в общей части для покупателя.

Задача 4. Экспортные системы - експорт цен в каталоги товаров(hotline.ua, shop.bigmir.net, price.ua,итд) - МОДУЛЬ.

Подробнее о задачах каждому лично, при проф. выполнении гарантировано е сотруднечество в дальнейшем!))

Жду..