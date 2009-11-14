Програмирование модуля галереи для Joomla

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Адаптация модуля галереи http://oziogallery.joomla.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10&lang=en

требуеться чтоб в каждом разделе галерея отображала присущие этому разделу материалы (разделы в меню слево сайта www.beta-test.su)

Joomla
14 лет назад
EgeniyT
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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