Програмирование модуля галереи для Joomla

Требуется выбрать, установить на сервер (php хостинг) систему мониторинга SEO показателей сайтов. Пример см на http://i.pr-cy.ru/ или во вложенном файле. Интересует возможность в будущем подключение дополнительных коллекторов, отчетов, графиков. Данные укладываем в MySQL. Жду предложения. ...
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Адаптация модуля галереи http://oziogallery.joomla.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10&lang=en
требуеться чтоб в каждом разделе галерея отображала присущие этому разделу материалы (разделы в меню слево сайта www.beta-test.su)
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