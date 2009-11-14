Создать на сайте калькулятор стоимости

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать калькулятор рассчета стоимости типографских услуг, подобного типа - http://24print.ru/content/estimates/booklet/

Примерно для 10 наименований продукции (буклеты, визитки и т.д.).

Интересуют стоимость и сроки. Спасибо.

14 лет назад
jurij123
52 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать граббер

    Нужно сделать простой граббер который будет по вводимому в форму слову искать на сайте Вконтакте видео и плеер с этим видео вставлять в новость . Скрипт нужно встроить в админку сайта на ДЛЕ . Пишите ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помочь выбрать и настроить SEO мониторинг

    $100

    Требуется выбрать, установить на сервер (php хостинг) систему мониторинга SEO показателей сайтов. Пример см на http://i.pr-cy.ru/ или во вложенном файле. Интересует возможность в будущем подключение дополнительных коллекторов, отчетов, графиков. Данные укладываем в MySQL. Жду предложения. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт

    Есть сайт с прямыми линками на контент. Задача: 1) Скрыть сылки за кнопку и сделать ссылки динамическими. 2) при нажатии на кнопку открывать окно в фоне которое даётся рекламной системой. 3) при повторном нажатии одного и того же пользователя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реализация Flash Видеочата

    Требуется реализовать видеочат на Flash и интегрировать его в уже существующую систему. Готовый пример требуемого приложения по ссылке: http://www.ragazzeinvendita.com/webchat_popup_new.php?type=personal Интегрировать требуется в движок от: http://www.videochatscript.com/videochat-script-overview.html Подробности приватным сообщением.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задача для квалифицированного мастера по Joomla!

    Срочно нужен человек, способный за небольшой промежуток времени довести до ума небольшой интернет магазин на упомянутой выше системе управления.Писать только людям отвечающим за свои действия-умников,дилетантов и авантюристов призываю проходить мимо. Вознаграждение установите вы, предоплаты не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установка и настройка Joomla + наполнение сайта

    Необходимо установить и настроить Joomla, после чего наполнить сайт текстами и картинками (объем не очень большой, в итоге должно получиться не более 30 разделов), создать необходимые разделы меня и тому подобное. В качестве шаблона используется ...

    Joomla
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для amiro cms

    Необходимо создание модуля для amiro cms, который мог бы выводить получаемые данные с GPS устройства на сайт, для определения местонахождения транспортного средства. Просьба писать с предложениями и ценами.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка двух модулей для Data Life Engine

    Разработка двух модулей для Data Life Engine (вер. 8.2 и ниже). HTML-код для модулей находится на странице http://pp.platinumgoroscop.ru/s_05.php Эти модули по сути - формы для вызова персональных гороскопов. Нужны два модуля - для большой формы вызова гороскопов и для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад