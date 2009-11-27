Задача для квалифицированного мастера по Joomla!

Срочно нужен человек, способный за небольшой промежуток времени довести до ума небольшой интернет магазин на упомянутой выше системе управления.Писать только людям отвечающим за свои действия-умников,дилетантов и авантюристов призываю проходить мимо.

Вознаграждение установите вы, предоплаты не будет.Остальные вопросы обсуждаю с кандидатами.