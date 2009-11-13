Счетчик на Python и PostgreSQL

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки230 просмотров
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Разработка счетчика статистики сайтов.

– наличие уже существующей версии счетчика на php-mysql

– повтор функционала этой версии

– быстродействие на несколько порядков выше

– наличие т.з. по дополнительным пунктам

Разработка этого проекта на связке Python и PostgreSQL

Приветствуются разработчики от 3-х лет в работе с этой связкой:)

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PythonPostgreSQL
14 лет назад
griefmus
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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