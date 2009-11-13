Java скрипт. Набросать как в примере

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок246 просмотров
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Добрый день!

Интересует набросок скрипта ( часть )

Обработка при наведении мышки, при нажатии правой кнопки и т.д.

Нужно сделать такой вот скрипт: http ://malt-orden. info/modules/prim/ (без пробелов )

Мне нужно набросок, то-есть сделать кусочек, чтоб я дальше смог делать сам ( возможно консультации в ходе работы )

Скриптик естественно не бюджетный - интересует минимальная оплата вашего труда.

14 лет назад
WebResurs
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад