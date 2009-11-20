Записать и сохранить потоковое видео

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки267 просмотров
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Имеется канал потокового телевидения, требуется программа, которая могла бы в реальном времени записывать поток на диск. подробности в icq 854637, задача несложная, на 1000 рублёв.

14 лет назад
webzavod
Webzavod 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
droniator
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Посоветовал харошую программу маладец.
Четка поставленая задача. Все вопросы решались тотчас. Оплата моментальная! Если будет нужно можете смело обращатся! Удачи ;)