Записать и сохранить потоковое видео

Требуется оперативная установка 2 шаблонов (templates.com или ваш вариант) для интернет-магазина мебели и рекламного агентства 1 сайт – интернет магазин мебели- используются все модули 2 сайт – рекламное агенство – сайт визитка- максимальная простота UMI.CMS ...
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Имеется канал потокового телевидения, требуется программа, которая могла бы в реальном времени записывать поток на диск. подробности в icq 854637, задача несложная, на 1000 рублёв.
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