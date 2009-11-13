Установка шаблона на UMI.CMS

Необходимо написать и внедрить скрипт, аналог данного, с привязкой к биллингу. В идеале абсолютно идентичную копию. Можно как компонент joomla, можно другие решения. http://www.minusy.ru/base
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оперативная установка 2 шаблонов (templates.com или ваш вариант) для интернет-магазина мебели и рекламного агентства
1 сайт – интернет магазин мебели- используются все модули
2 сайт – рекламное агенство – сайт визитка- максимальная простота
UMI.CMS Pro Commerce
1 лицензия – 2 сайта http://www.umi-cms.ru/editions/pro_commerce/
Основным приоритетом является скорость.
ваши условия на [email protected] и [email protected]
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