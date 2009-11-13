Скриптик замены (регулярные выражения)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки165 просмотров
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Нужен скрипт на php для замены всех ссылок в теле странички на одну.

Например на странице куча ссылок вида:

Слово 1

Слово2

Слово3

Надо все ссылки заменить на одну, какую я укажу, например на http://www.site.ru/cat. Важно!!: не затрагивать остальное что входит в тег, стили, атрибуты и прочее.

Никакого визуального оформления не требуется, скрипт просто одним файлом, в котором указать обрабатывающий источник $file="page.html";

и указать на что заменять.

В принципе ничего сложного, обычная замена по регуляркам.

Оплата будет происходить так: я вам деньги с кодом протекции на 3 дня, вы мне рабочий скрипт, я вам код.

Пишите ваши предложения в проект, и сразу цену пожалуйста.

14 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо, получил свой скрипт в кратчайший срок, все выполнено на профессиональном уровне.
Все прошло четко. Работа - оплата. В общении приятный собеседник. +10 Баллов!
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