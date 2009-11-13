Скриптик замены (регулярные выражения)

Нужен скрипт на php для замены всех ссылок в теле странички на одну.

Например на странице куча ссылок вида:

Слово 1

Слово2

Слово3

Надо все ссылки заменить на одну, какую я укажу, например на http://www.site.ru/cat. Важно!!: не затрагивать остальное что входит в тег, стили, атрибуты и прочее.

Никакого визуального оформления не требуется, скрипт просто одним файлом, в котором указать обрабатывающий источник $file="page.html";

и указать на что заменять.

В принципе ничего сложного, обычная замена по регуляркам.

Оплата будет происходить так: я вам деньги с кодом протекции на 3 дня, вы мне рабочий скрипт, я вам код.

Пишите ваши предложения в проект, и сразу цену пожалуйста.