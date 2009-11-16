Фоматирование XML в RSS-XML

Необходим PHP-скрипт, при вызове которого будет запрашиваться страница http://www.ticketpro.cz/jnp/en/export/index.xml?feed=kn8Z7SyK4iU1t_U2AxdlqTVGycvKf4tUi2kZqUKOQ6qHZu9UbhrSQnwmJWJsyGiV c данными в XML-формате и затем выдаваться в переформатированой в RSS-XML.

Элементы RSS:

Ссылка на новость:

Дата новости:

Заголовок новости:

Категория:

Текст новости: Должен быть сгенерирован в HTML так, как показано на рисунке в приложенном архиве.

Замечания.

- Может быть несколько Venues

- Ссылки в тексте новости должны (Venue и Event) вести туда же, куда на странице, на которую эта новость ссылается.

- Прокрутка событий скроллингом. Ширина сгенерированного HTML не фиксированная (чтобы можно было вписать в любой дизайн)