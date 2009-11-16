Фоматирование XML в RSS-XML

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки185 просмотров
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Необходим PHP-скрипт, при вызове которого будет запрашиваться страница http://www.ticketpro.cz/jnp/en/export/index.xml?feed=kn8Z7SyK4iU1t_U2AxdlqTVGycvKf4tUi2kZqUKOQ6qHZu9UbhrSQnwmJWJsyGiV c данными в XML-формате и затем выдаваться в переформатированой в RSS-XML.

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Текст новости: Должен быть сгенерирован в HTML так, как показано на рисунке в приложенном архиве.

Замечания.

- Может быть несколько Venues

- Ссылки в тексте новости должны (Venue и Event) вести туда же, куда на странице, на которую эта новость ссылается.

- Прокрутка событий скроллингом. Ширина сгенерированного HTML не фиксированная (чтобы можно было вписать в любой дизайн)

14 лет назад
borodiychuk
Украина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
e-fx
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$27
2 дня
Быстро и качественно! Красивый код, фунциональность в требуемом объеме. Буду обращаться к Артёму со следующим проектом!
Хороший заказчик
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