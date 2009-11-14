Настройка робокассы

Необходимо настроить робокассу для сайта состоящего из одной html страницы.

Хостинг http://freehost.com.ua/unix/big/

Надо что бы пользователь после оплаты сразу же мог получить ссылку на файл.

Не рассматриваю предложения от людей без рейтинга и находящихся менее 6 месяцев на веблансере.