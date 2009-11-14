Настройка робокассы

$70
Веб-программированиеЗавершен5 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить робокассу для сайта состоящего из одной html страницы.

Хостинг http://freehost.com.ua/unix/big/

Надо что бы пользователь после оплаты сразу же мог получить ссылку на файл.

Не рассматриваю предложения от людей без рейтинга и находящихся менее 6 месяцев на веблансере.

14 лет назад
wismell
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
$70
1 день
Андрей настоящий профессионал, выполнив работу на самом высшем уровне в заданные временные рамки он лишь очередной раз подтвердил, что достоен такого высокого рейтинга на сайте и столь многочисленных положительных отзывов. От себя лишь добавлю, что понравилось работать с этим человеком, потому что он всегда делал так, как его просили и помогал ценными советами по ходу работы. Ну а его Business Level 205 в платёжной системе Webmoney для меня являлся самым мощным аргументом, в плане надёжности. Уверен, что каждый, кто работал с Андреем, подтвердил бы всё написанное выше. Обязательно обращусь в скором времени со следующим проектом только к этому специалисту. С уважением Кравчук Сергей.
Сергей - хороший заказчик, с ним легко общаться, работать. Спасибо за заказ! Уверен Сергея ждет успех в сфере где он работает. Еще раз спасибо! - Рекомендую! С уважением Андрей
  • Похожие заказы

  • Разработать каталог на базе ETKA7

    Добрый день! Требуется установленную программу на компьютере перенести на сайт с полным функционалам, как пример смотри вложение размер установленной программы на компе 2.5 гига программа называется ЕТКА. и залить на мой сервак. технология asp.net Оплата по факту. Программу предоставлю исполнителю.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать каталог на базе ETKA

    Добрый день! Требуется установленную программу на компьютере перенести на сайт с полным функционалам как пример смоти вложение размер установленной программы на компе 2.5 гига программа называется ЕТКА. и залить на мой сервак. технология asp.net Оплата по факту.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа на Python

    $35

    Необходимо разработать и описать диаграммы • Прецедентов. • Классов. • Структуры базы данных. • Структуры xml. При этом необходимо сделать реализацию задачи в объеме примера «Телефонный справочник». • Реализация на языке Python разработанной структуры классов • Набрать тестовые данные и организовать их ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен парсер номеров телефонов

    Уважаемые коллеги, Необходимо сделать экстракт данных, а именно: название предприятия, моб. телефон, факс, e-mail (по возможности). Данные надо собирать с порталов, таких как: http://www.ukrbiznes.com/catalog.php , http://www.ua.all-biz.info/ Все это на выходе аккуратно оформить в базу данных. В заявке прошу ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер с переводом

    Требуется написание парсера с каталога статей. На сайте все статьи разбиты на категории, которые ежедневно обновляются (не новости, статьи!). Нужно следующее: я вбиваю название категории и выбираю все страница или какой то определенный диапазон, или только ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск в БД

    Необходимо реализовать поиск в БД. БД - MySQL и PgSQL Работа с БД идет через адаптер. Быстродействие поиска следует максимально оптимизировать. Входные данные: текстовую строка, интервал дат создания записей (необязательный параметр), область поиска - базисная компания, которой принадлежат записи справочников, входящие ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash Banner 468x60

    Добрый день! Нужно сделать флеш баннер размером 468x60 px. Требования к баннеру: --- В flash-ролике сделать элемент button. Для этого элемента написать следующий JavaScript-код: on (release) { getURL(clickTAG, "_blank"); } никаких иных ссылок (в том числе ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад