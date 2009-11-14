Настройка робокассы

Wordpress plugin для Werewolf
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить робокассу для сайта состоящего из одной html страницы.
Хостинг http://freehost.com.ua/unix/big/
Надо что бы пользователь после оплаты сразу же мог получить ссылку на файл.
Не рассматриваю предложения от людей без рейтинга и находящихся менее 6 месяцев на веблансере.
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