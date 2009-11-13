Парсер с переводом

Требуется написание парсера с каталога статей.

На сайте все статьи разбиты на категории, которые ежедневно обновляются (не новости, статьи!). Нужно следующее: я вбиваю название категории и выбираю все страница или какой то определенный диапазон, или только новые статьи(не обязательно). Отпарсенные статьи переводятся в автомате при помощи переводчика google и сохраняются в html фаил по такомы шаблону:

Категория

Заголовок

статья

Категория

Заголовок

статья

и т.д. и т.п.

Оставляйте предложения вашей цены и варианты реализации здесь (предложения скрыты). В личку писать только ответы на мои сообщения, если таковые будут.