Парсер с переводом

Необходимо внести ряд доработок в сайт на joomla адрес скину приватно Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание парсера с каталога статей.
На сайте все статьи разбиты на категории, которые ежедневно обновляются (не новости, статьи!). Нужно следующее: я вбиваю название категории и выбираю все страница или какой то определенный диапазон, или только новые статьи(не обязательно). Отпарсенные статьи переводятся в автомате при помощи переводчика google и сохраняются в html фаил по такомы шаблону:
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Заголовок
статья
Категория
Заголовок
статья
и т.д. и т.п.
Оставляйте предложения вашей цены и варианты реализации здесь (предложения скрыты). В личку писать только ответы на мои сообщения, если таковые будут.
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