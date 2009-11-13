Натянуть дизайн на Joomla

Веб-программированиеЗавершен8 заявок202 просмотра
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Добрый день!

Нужно натянуть дизайн на Joomla.

Срок за сутки.

Кто готов 100% пишите.

Бюджет 800 рублей.

Joomla
14 лет назад
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
losskot
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мне очень понравилось работать с Сергеем. Четкая постановка задачи, приятно общаться и выполнять для него работу. Надеюсь, что на одном проекте наше сотрудничество не остановиться! Сергей, так держать!
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