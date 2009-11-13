Разработать партнерскую программу

Задача в самописной CMS дописать модуль архива. Срок- до недели. Тз в приложении Проект выставляю повторно,поскольку выбранный исполнитель исчез.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется разработчик (команда разработчиков) для создания сайта с партнерской программой и платниками.
Все четко описано в ТЗ.
Возможно использовать любые готовые решения, например, testzasms-ru.
Опыт обязателен. Хочется услышать сроки. Предпочтение отдадим самой низкой цене. Бюджет до 1000 у.е.
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