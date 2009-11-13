Скрипт для Mozilla Firefox

Необходимо установить CMS нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект портал Авто. Задание в ТЗ читайте внимательно. -------------------- Требования к Исполнителю: В сервисе не менее 3 мес. На связи не менее 7 часов. ---------------------- Писать ...